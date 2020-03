EN DIRECT - Coronavirus : un décret pour réquisitionner les masques de protection

POINT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ DE CE MARDI 3 MARS





Jérôme Salomon annonce que le ministère de la Santé et l'Assurance maladie ont "décidé de simplifier la procédure d'arrêt de travail pour les parents contraints de rester chez eux pour garder les enfants dans les zones de circulation du virus. Le parent d'un enfant de moins de 16 ans peut bénéficier d'un arrêt maladie indemnisé s'il ne peut pas bénéficier d'un aménagement de ses conditions de travail lui permettant pas de rester chez lui pour garder son enfant. Pour cela, le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui des modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucune solution ne peut être retenue, c'est l'employeur, via la page employeur du site Ameli qui doit déclarer l'arrêt de travail de son salarié. L'indemnisation est ensuite enclenchée à partir de cette déclaration. Le salarié percevra les indemnités journalières, et le cas échéant le complément de son employeur, dès le premier jour d'application du délai de carence. (...) Un seul des deux parents peut bénéficier d'un arrêt dans ce cadre." La mesure entrera en vigueur dès demain.