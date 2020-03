EN DIRECT - Coronavirus : le chômage partiel garanti jusqu'à 4,5 fois le Smic

L'APPEL DU COLLECTIF INTER-HÔPITAUX À RESPECTER LES CONSIGNES





Dans un communiqué, qui nous a été transmis ce lundi, le collectif inter-hôpitaux qualifie "la situation actuelle dans l'Est de la France" de "très grave et préoccupante". "Il faut tous nous préparer à une véritable catastrophe sanitaire", fait savoir le CIH. Les personnels de l'hôpital public réclame "en urgence" : "des moyens humain à l'hôpital", du "matériel" et que "chaque citoyen respecte les consignes d'hygiène et de confinement".





"Sinon, si l'afflux de malades est trop important, nous, soignants, nous ne pourrons plus vous soigner", poursuit le collectif inter-hôpitaux. "Ne pas sortir, respecter le confinement, c'est limiter la propagation du virus mais c'est aussi donner plus de chances aux autres patients, aux autres pathologies, que nous devons et voulons continuer à soigner."