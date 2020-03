EN DIRECT - Coronavirus : première évacuation sanitaire de Mulhouse vers Toulon par avion militaire

INCIDENTS A GRASSE





Les mesures prises ce mardi par le ministère de la Justice, tel que l'interdiction temporaire des parloirs, sèment le trouble à la prison de Grasse. Entre 50 et 100 détenus ont protesté mardi, provoquant un début de mutinerie selon le syndicat FO, rapidement calmé selon l'administration.





"Ils ont réussi à réunir les cours de promenade des bâtiments A et B, en cassant des portes d'accès et sont sortis des cours de promenade pour accéder à des zones intermédiaires d'où ils ont jeté des projectiles sur les forces de sécurité", a précisé Philippe Abime, secrétaire régional de FO pénitentiaire. "Ils ont dégradé des grillages et il y a eu un feu de guérite sans gravité. Le calme est cependant revenu et les détenus ont réintégré leurs cellules", a assuré de son côté en début d'après-midi la direction interrégionale des services pénitentiaires.