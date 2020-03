EN DIRECT - Coronavirus : 40.000 nouveaux cas déclarés la semaine dernière en France, selon les médecins généralistes

AP-HP





Rémi Salomon, chef de service à l'hôpital Necker, sur LCI : "Nous redéployons les personnels en interne, mais nous appelons à une plus grande mobilisation encore dans les hôpitaux parisiens. A cette heure, nous avons encore des respirateurs, mais quand le pic surviendra, peu après le 5 avril, on risque d'en manquer, en plus du personnel. On est déjà dans une situation inédite en termes d'organisation, mais nous ne savons pas jusqu'où va monter la vague. Nous ne sommes pas encore en mesure d'avoir un décompte précis du nombre de cas aujourd'hui."





Il ajoute : "Ce qui est dangereux quand vous sortez de chez vous, ce n'est pas de croiser des gens, c'est de toucher des surfaces qui ont pu être touchées par les autres. Il faut à tout prix l'éviter. Il est important de tout nettoyer avec du détergent, et de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon."