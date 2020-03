EN DIRECT - Coronavirus : plus de 1.000 morts et 68.000 cas confirmés aux Etats-Unis, 3ème pays le plus touché

LE TAUX D'INFECTION FREINÉ À NEW YORK





La propagation du coronavirus semble ralentir dans l'État de New York, épicentre de l'épidémie aux États-Unis, grâce aux mesures de confinement et de distanciation sociale. "Les flèches pointent dans la bonne direction", a déclaré ce mercredi le gouverneur Andrew Cuomo lors d'un point presse. "La distanciation sociale, pas de restaurants, pas d'employé non essentiel" sont des "exigences pesantes" mais "efficaces et nécessaires" et "les faits suggèrent à ce stade qu'elles ralentissent les hospitalisations", a-t-il ajouté.

Alors que les experts projetaient dimanche encore que le nombre d'hospitalisations à New York allaient doubler tous les deux jours, ils prévoient depuis mardi qu'elles doubleront tous les 4,7 jours seulement. "C'est presque trop beau pour être vrai", a déclaré Cuomo. L'État de New York comptait mercredi après-midi quelque 30.800 cas confirmés de Covid-19 - dont 17.800 dans la ville de New York - soit 5146 de plus que la veille.