EN DIRECT - Coronavirus : pour Emmanuel Macron, une épidémie en France est "inexorable"

ITALIE





Le gouvernement italien a annoncé jeudi un plan de 7,5 milliards d'euros pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et à son impact sur l'économie, ce qui représentera une hausse du déficit 2020 de quelque 0,3%.





Cette somme servira en premier lieu à "augmenter les ressources destinées aux services sanitaires, à la Protection civile, aux forces de l'ordre", a expliqué le ministre italien de l'Economie et des Finances, Roberto Gualtieri, lors d'une conférence de presse.





Elle sera aussi destinée à "soutenir les revenus (des familles) et à mettre en œuvre des mesures d'amortissement social", ainsi que des "mesures de soutien aux entreprises et aux secteurs (...) qui subissent l'impact des mesures de confinement et des effets directs et indirects de l'épidémie".