EN DIRECT - Classes fermées : "La priorité, ce sont les gardes d'enfants", assure Elisabeth Borne

FEU VERT POUR LE TEST GRIPPE / COVID





Le groupe pharmaceutique suisse Roche a obtenu le feu vert de l'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration, pour un test de diagnostic permettant de détecter et distinguer le SARS-CoV-2 des virus de la grippe A et B, dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'urgence.





Appelé cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B, ce test de diagnostic sera également disponible sur les marchés acceptant le marquage CE, a précisé le groupe suisse. "Avec la saison de la grippe qui approche, ce nouveau test est particulièrement important dans la mesure où le SARS-CoV-2 et les infections grippales peuvent difficilement être différenciés sur la base des seuls symptômes", a déclaré Thomas Schinecker, le directeur général de la division diagnostics de Roche, cité dans le communiqué. "Maintenant, avec un seul test, les professionnels de la santé peuvent en toute confiance fournir le bon diagnostic et traitement le plus efficace pour leur patient", a-t-il ajouté.