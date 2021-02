EN DIRECT - Covid-19 : 25.207 nouveaux cas en 24 heures, 1000 de plus en une semaine

TÉLÉTRAVAIL : 52 MISES EN DEMEURE





52 mises en demeure sur le thème du télétravail ont été prononcées par l'Inspection du travail depuis le mois d'octobre, a fait savoir ce vendredi la ministre du Travail lors d'une réunion avec des représentants de la banque, de l'assurance et de l'ingénierie conseil. Parmi les entreprises épinglées dont le nom a été cité, les banques Crédit agricole et Caisse d'épargne, et le groupe d'assurance mutuelle Macif.





Elisabeth Borne et le secrétaire d'État chargé de la Santé au travail, Laurent Pietraszewski, avaient déjà rencontré les organisations patronales et syndicales de ces secteurs le 8 février, pointant une "érosion" du recours au télétravail dans leurs réseaux et les encourageant à le mettre davantage en œuvre. La ministre a réitéré ce message ce jour, chiffres à l'appui, et appelé ses interlocuteurs à "intensifier les efforts", a affirmé le ministère à l'AFP.