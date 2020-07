EN DIRECT - Rave-party dans la Nièvre : Marlène Schiappa se rend sur place

VOYAGES ENTRE LES OUTRE-MER ET LA MÉTROPOLE





Le ministère des Outre-mer indique avoir mis en place de nouvelles modalités pour les voyages entre les outre-mer et la métropole ainsi qu'entre les territoires ultramarins. Ainsi, à partir du 18 juillet, les voyageurs âgés de plus de onze ans souhaitant se rendre dans un territoire ultramarin devront justifier d'un test négatif récent avant l'embarquement, ainsi que d'une attestation sur l'honneur qu'ils ne présentent pas de symptômes et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé dans les quatorze jours précédant le vol. Sans quoi, la compagnie aérienne refusera l'embarquement du passager.





Les passagers à destination de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Réunion et de Mayotte ne sont plus soumis à une mesure obligatoire de quarantaine à leur arrivée. Les passagers en provenance ou à destination de la Guyane ou Mayotte doivent cependant justifier d'un motif impérieux de déplacement.





En revanche, "le gouvernement a choisi de ne pas imposer un test avant embarquement pour les vols en provenance de Mayotte et de la Guyane et à destination de l'Hexagone, afin de ne pas saturer les capacités de tests de ces territoires et de ne pas contraindre plus fortement encore les déplacements entre ces territoires et l'Hexagone", précise le ministère.