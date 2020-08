EN DIRECT - Covid-19 : 27 nouveaux clusters et près de 2850 cas en France en 24h

GRÈCE





Les bars et restaurants fermeront désormais à minuit et jusqu'à 7 heures dans les régions les plus touchées en Grèce, après l'augmentation du nombre de cas ces derniers jours, a décidé vendredi le gouvernement. "Cette mesure sera valable jusqu'au 24 août", a indiqué aux médias le secrétaire d'Etat à la Protection civile, Nikos Hardalias.





Parmi les régions les plus touchées figurent la région de l'Attique, département d'Athènes, la région de Thessalonique (nord), la Crète (sud) ainsi que certaines îles, dont Santorin, Paros, Antiparos, Corfou, Myconos, et les îles du golfe Saronique près d'Athènes, Egine, Ydra et Spetses.