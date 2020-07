EN DIRECT - Coronavirus : 280.000 cas en 24h, nouveau record de contaminations dans le monde

ISLAM





Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a appelé, ce samedi 25 juillet, à un strict respect des gestes barrière à l'occasion de la fête de l'Aïd, prévue vendredi prochain, alors que les autorités sanitaires constatent une "nette augmentation" de la circulation du Covid-19 en France.





Dans un communiqué, le CFCM fait ainsi un rappel des "mesures de vigilance et de protection" à l'approche de cette fête, comme "respecter l'obligation du port du masque et la distanciation physique" notamment pour les rassemblements et les prières collectives, "se laver les mains régulièrement" et "éviter" embrassades et poignées de mains.





"S'agissant d'une période de rassemblements à haut risque", le Conseil appelle par ailleurs "les personnes vulnérables à se protéger davantage et à ne pas se rendre aux rassemblements". Il demande aux mosquées ne pouvant faire respecter les mesures barrière de "s'abstenir d'organiser les prières collectives de l'Aïd et du vendredi".