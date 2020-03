EN DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision demain à 20 heures

MILAN





Selon Pierre Tanguy, expatrié français vivant à Milan en Italie âgé de 24 ans, contacté par LCI, "le décret mis en place par le gouvernement fait clairement tourner Milan au ralenti, le Duomo (place emblématique) est vide, tout comme les restaurants/bars le midi et certains supermarchés."

Vivant depuis trois mois dans la capitale lombarde, il a observé pendant trois mois la métamorphose du poumon économique du pays : "Avant la médiatisation du patient zéro 1 de l'épidémie italienne le 20 février, il n'y avait pas tellement d'inquiétude de la part des Milanais. La révélation des chiffres à la télévision, axés sur le nombre de personnes infectées et non celles ayant été traitées et guéries, a joué. C'est en rentrant de Parme le 23 février, après l'annulation de plusieurs trains, que je me suis rendu compte que la situation commençait à prendre de l'ampleur à Milan."