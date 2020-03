EN DIRECT - Coronavirus : 48 morts et 2281 contaminations depuis le début de l'épidémie en France

INSOLITE





Aux Etats-Unis, une conférence sur le coronavirus est annulée à cause ... du coronavirus ! La rencontre, prévue à New York ce vendredi, était organisée par le Council on Foreign Relations (CFR), l'un des think tank les plus influents des Etats-Unis, afin de faire le point sur les manières de "faire du business" en pleine épidémie. C'est en tout cas ce qu'explique le site Bloomberg, spécialisé dans l’information économique.