EN DIRECT - Covid-19 : la Nouvelle-Zélande renonce aux confinements et à la stratégie "zéro-Covid"

"NOUS SOMMES DÉJÀ EN RETARD" SUR LA 3E DOSE





Sur la 3e dose, "nous sommes déjà en retard", déplore sur LCI le professeur Enrique Casalino, infectiologue et directeur médical de l'hôpital Bichat à Paris. "On aurait dû être beaucoup plus proactifs, beaucoup plus réactifs, comme l'ont fait Israël et d'autres pays, avec une stratégie de communication plus enthousiaste, moins timorée et avec des arguments beaucoup plus convaincants et adaptés à chacune des populations que nous devons vacciner."