EN DIRECT - Coronavirus : 70% des malades de Chine ont guéri, annonce l'OMS

EMMANUEL MACRON SOUHAITE "PLUS DE COORDINATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE"





Emmanuel Macron devrait annoncer, dans l'après-midi des "initiatives" pour qu'il y ait "plus de coordination européenne et internationale" face à la crise du nouveau coronavirus.





"Je souhaite qu'on ait plus de coordination européenne et internationale. Et j'annoncerai des initiatives dès cet après-midi (lundi) en la matière", a-t-il déclaré à la presse en marge de l'inauguration d'un Café Joyeux, employant des personnes atteintes d'un handicap mental, sur les Champs-Elysées.





Face à cette crise, "il est important que nous ayons une réponse qui corresponde à la nature du risque vu par les scientifiques et tel qu’ils nous informent, que cette réponse permette de freiner l’épidémie, ce que nous sommes en train de faire, qu’elle soit toujours guidée par la science et proportionnée", a ajouté le chef de l'Etat. "La Nation continue, elle est solidaire et elle est forte", a-t-il précisé.