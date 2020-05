EN DIRECT - A New York, le confinement prolongé jusqu'au 13 juin

MACRON ESQUISSE UN PLAN POUR LES HÔPITAUX





Confiant que son programme de 2018 pour les hôpitaux arrivait "trop tard", Emmanuel Macron a promis que lui aussi n'avait "pas envie que l'on revienne à l'étape d'avant", celle d'un personnel soignant en souffrance. "C'est pourquoi je veux investir".





Rappelant qu'un décret encadrant les primes pour les soignants a été publié, le chef de l'Etat a assuré que ce ne serait pas "la seule réponse". "Elle est légitime, mais je vois un travail qui est devant nous, devant vous et devant le ministre", de la Santé qui l'accompagnait dans cet établissement du 13ème arrondissement.





Le président de la République a donc esquissé un plan qui reposera "sur quatre piliers". "Le premier ce sont les carrières, on va revaloriser le médical et le paramédical", aussi bien "d'un point de vue monétaire" qu'en créant "des passerelles dans la vie professionnelle, une progression, une perspective". Le deuxième pilier sera "l'investissement". "Le matériel, le bâtiment, ... Il faut garder une capacité à investir et le faire à un bon niveau." Le troisième levier sera celui de "la souplesse et l'innovation", en "corrigeant le système de gouvernance". "L'équipe et la communauté soignante, elle est aussi administrative (...) j'aime bien l'idée d'un consensus hospitalier et plus de latitude donnée aux services." Enfin, il faut "redonner du sens" aux hôpitaux.