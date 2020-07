EN DIRECT - Coronavirus : des tests gratuits à Paris Plages dimanche

BOLIVIE





Un septième ministre de la Bolivie a été testé positif au Covid-19 en juillet, soit plus d'un tiers du gouvernement de la présidente par intérim Jeanine Añez, également contaminée, a indiqué ce vendredi le gouvernement. Le ministre du Développement productif et de l'Economie plurielle, José Abel Martinez, "est asymptomatique" et "respectera l'isolement recommandé par le protocole et continuera ses activités depuis son domicile via le télétravail", est-il indiqué dans un communiqué. M. Martinez grossit les rangs des ministres contaminés par la maladie, à savoir ceux de la Présidence, de la Santé, des Affaires étrangères, des Mines, des Hydrocarbures et de l'Economie et des Finances publiques.