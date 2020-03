EN DIRECT - Bruno Le Maire : "aucune pénurie", pas de rationnement prévu

MACRON ACCUSE LE "LAXISME" DE CERTAINS FRANÇAIS





Le chef de l'Etat a profité de sa prise de parole à la sortie de son bureau de vote pour accuser certains comportements. Rappelant que pour "protéger les plus faibles et notre système de santé en réduisant notre vie sociale", Emmanuel Macron a appelé à la "responsabilité individuelle et collective". Le président a en effet regretté être témoin, il y a "encore quelques heures" de la présence de "beaucoup" de Français en terrasse.





"Beaucoup de nos concitoyens vivaient comme si de rien n'était. On leur a simplement dit que ce n'était plus possible, parce que c'est idiot." S'il accuse certains de "s'exposer mutuellement", Emmanuel Macron a assure qu'il fallait que "la vie minimum continue".