EN DIRECT - Coronavirus : le gouvernement va prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juillet

LA SITUATION AU MEXIQUE





L'épidémie de Covid-19 au Mexique culminera le 6 mai, avec la majorité des cas concentrés dans cinq villes, dont la capitale, selon les projections des autorités sanitaires, a rapporté vendredi le gouvernement. "Il nous reste encore une semaine avant d'atteindre ce pic et puis cela commencera à baisser (...) mais à la condition que nous restions à la maison. Restez à la maison", a déclaré le sous-secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell, lors de la conférence matinale quotidienne du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO).





Le Mexique a décrété fin mars l' urgence sanitaire nationale pour stopper la propagation du virus, suspendant les classes et toutes les activités économiques non essentielles et recommandant l'isolement social. Ces mesures doivent rester en vigueur jusqu'au 30 mai. M. López-Gatell a expliqué que les villes les plus touchées sont Mexico et sa vaste agglomération où vivent quelque 22 millions de personnes, Cancun, dans la région touristique des Caraïbes mexicaines, et Villahermosa, toutes deux au sud-est.