EN DIRECT - La baisse du nombre de patients en réanimation se poursuit

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GÉANTE





La file serpente un township situé entre Johannesburg et Pretoria, en Afrique du sud, sur plusieurs kilomètres dans les rues et les terrains vagues. Des milliers d'habitants déshérités du quartier d'Olievenhoutbosch ont patienté sous le soleil pour recevoir 2.200 tonnes de nourriture et d'équipements distribués par une ONG, a constaté un journaliste de l'AFP. Cette distribution visait 30.000 personnes.

"On a dormi sur place pour récupérer cette nourriture", a expliqué un des bénéficiaires, Ndaba Mkhwanazi, chômeur de 59 ans. "On a dormi ici dans la queue. C'est long parce qu'on est très nombreux mais on apprécie ce que le gouvernement fait pour nous".