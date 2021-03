EN DIRECT - Covid-19 : "Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca", indique Olivier Véran

SPORT EN PLEIN AIR





Le sénateur PS Jean-Jacques Lozach et le député Génération.s Régis Juanico ont écrit à Jean Castex pour le presser d'autoriser à titre expérimental "une série d'évènements" sportifs "en plein air" avec du public sur la base de protocoles sanitaires et de jauges adaptées.





Ces deux parlementaires estiment dans leur courrier au Premier ministre que ces expérimentations conduites "entre la mi-avril et la mi-mai 2021", "produiraient des éléments scientifiques utiles pour les mois à venir, et redonneraient du souffle et des perspectives à la filière", en plein marasme.





De source gouvernementale, sont mis à l'étude une expérimentation dans un stade, une dans une salle et un événement en plein air de type course à pied ou course cycliste. Ces expérimentations sont actuellement envisagées par l'exécutif, de la même façon que celles qui doivent avoir lieu dans le secteur culturel.





Dans un autre courrier adressé cette fois à la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, plus de 80 sénateurs emmené par Michel Savin (LR) demandent un soutien pour les évènements sportifs extérieurs (running, cyclosport, triathlon, trail, ski de fond, raid), qui se sont réunis dans un collectif (collectif événementiel sportif outdoor).