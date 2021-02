EN DIRECT - L'OMS appelle à faire du "Covid long" une "priorité claire" des autorités sanitaires

RECONFINEMENT NATIONAL OU STRATÉGIE TERRITORIALISÉE ?





La riposte ciblée face au coronavirus, initiée dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque, suffira-t-elle ? "Je peux me tromper, mais pour l’instant, je ne vois pas d’autres régions prêtes à exploser et l’Ouest reste préservé", répond ce jeudi dans Le Parisien Roger Salamon, épidémiologiste et ancien président du Haut Conseil de la santé publique. "Il faut retarder le plus possible un confinement national, non seulement ça bousille l’économie, nous prive de liberté mais ce n’est pas la bonne solution sur le plan sanitaire puisqu’une fois levé, le virus repart à la hausse", ajoute-t-il.