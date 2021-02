EN DIRECT - Castex fixe un cap à "la fin du printemps" pour "réduire les effets de l'épidémie"

4 MILLIONS DE DOSES ADMINISTRÉES À 3 MILLIONS DE PERSONNES





"La campagne de vaccination se poursuit et s'amplifie", juge le Premier ministre Jean Castex. "À la fin de ce mois de février, plus de 4 millions de vaccins auront été administrés à plus de 3 millions de personnes, avec, là encore, le concours des élus locaux, et des professionnels de santé que je veux remercier une fois encore."





"C'est pour cette raison que nous devons poursuivre la vaccination des personnes de plus de 75 ans et amplifier la vaccination des personnes atteintes de comorbidités, car les statistiques nous montrent qu’elles présentent de plus fortes probabilités d'être hospitalisées ou d'être gravement atteintes", indique-t-il. "L'âge moyen des personnes vaccinées est en France de 72 ans, contre 65 en Allemagne et 55 en Italie. Près de 80 % des résidents d'Ehpad ont été vaccinés. Plus du quart des personnes de plus de 75 ans a été vacciné."