EN DIRECT - 31.519 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, du jamais vu depuis novembre dernier

SUISSE





Le gouvernement suisse a donné son feu vert ce mercredi à la réouverture de nombreuses activités, dont les magasins, musées et installations sportives en extérieur, optant pour une ouverture "prudente et progressive" de la vie économique et sociale.





Dès le 1er mars, les magasins, musées et salles de lecture des bibliothèques pourront rouvrir, de même que les installations de sport et de loisirs en extérieur, et les espaces extérieurs des zoos et des jardins botaniques, a annoncé le Conseil fédéral, dans un communiqué. Le nombre de clients devra toutefois être limité, dans les magasins comme dans les centres commerciaux. A l'extérieur, les rencontres dans le cercle familial et entre amis ainsi que les activités culturelles et sportives jusqu'à 15 personnes seront aussi réautorisées (contre 5 actuellement). Les compétitions dans le sport de masse adulte et les manifestations restent quant à elles interdites.