EN DIRECT - Covid-19 : forte hausse du nombre de malades en réanimation en 24h

UNE NOUVELLE TRIBUNE POUR LES MÉDECINS DE L'APHP





"Les réanimations d’Ile-de-France sont saturées et il ne sera bientôt plus possible de créer de nouveaux lits dans ces services", préviennent un collectif de neuf médecins de l’AP-HP dans une nouvelle tribune publiée par Le Monde. Alors que l'éventualité d'avoir à "trier" les malades se rapproche, ils demandent à l’exécutif "d’assumer devant la société tout entière sa stratégie". "Les soignants se tourneront vers les réflexions et recommandations de sociétés savantes et de comités d’éthique, lesquels suggèrent à demi-mot de privilégier, entre deux patients, celui auquel la réanimation fera gagner le plus d’années de vie en bonne santé. On voit bien à quel point cette estimation est subjective, nécessairement imprécise, et donc potentiellement source d’erreurs, de frustration et d’incompréhension pour les patients et leurs familles", préviennent-ils, assurant au passage que certains d'entre eux n'en ressortiront pas "indemnes". "En imposant aux soignants de décider quel patient doit vivre et quel patient doit mourir, sans l’afficher clairement, le gouvernement se déresponsabilise de façon hypocrite", tance le collectif.