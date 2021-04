EN DIRECT - Dîners clandestins : le ministère de l'Intérieur "particulièrement vigilant", assure sa porte-parole

RASSEMBLEMENTS CLANDESTINS





Camille Chaize la porte-parole du ministère de l'Intérieur est revenue ce mardi sur LCI sur les polémiques des derniers jours autour des restaurants clandestins. Elle explique que depuis le 15 décembre et la mise en place du couvre-feu, il a été demandé "aux policiers et aux gendarmes d'être particulièrement vigilants à ces rassemblements clandestins et fêtes privées". Et de préciser : "quand on est appelés on verbalise les participants et les organisateurs pour mise en danger de la vie d'autrui". Depuis le 15 décembre, près de 350 procédures judiciaires de ce type ont été réalisées, a-t-elle indiqué.