EN DIRECT - Covid-19 : "Les mesures semblent fonctionner", déclare le porte-parole du gouvernement

VACCINATION DES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS DANS LES ÉCOLES





Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement de Paris, a défendu ce jeudi sa stratégie d'élargir la vaccination aux enseignants et personnels des écoles. "Nous ne sommes pas dans l'illégalité, parce que la vaccination est fondée sur une circulaire et non pas sur un décret, un arrêté ou une loi, donc on ne viole aucune règle et aucune loi en vaccinant de manière plus large", a expliqué l'élue devant la presse. "Il y a des doses soit non affectées, soit qui risquent d’être perdues ou jetées", ajoute-t-elle.