EN DIRECT - Plus de 200 millions de vaccins administrés dans le monde, 45% dans les pays du G7

VACCINATION DANS LE MONDE





Où en est la campagne de vaccination dans le monde et quel pays est le plus proche d'atteindre une immunité collective ? Selon la base de données Our world in data, c'est toujours Israël qui a vacciné le plus de personnes par rapport à sa population, avec 32,9% d'Israéliens ayant reçu les deux doses du vaccin contre le Covid-19, selon la base de données. Suivent les États-Unis avec 4,8% de personnes immunisées, le Danemark (2,9% au 17 février) et la Roumanie (2,7%). La France, elle, a vacciné totalement 1,5% de sa population depuis le début de la campagne le 27 décembre.