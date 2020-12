EN DIRECT - Covid-19 : Castex et Véran présentent la stratégie de vaccination devant l'Assemblée

CONSEIL SCIENTIFIQUE





Ce matin, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a appelé les Français à la vigilance et estimé qu'il faudrait encore tenir "trois à six mois" de plus. À cela, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a déclaré prendre en considération cette déclaration estimant que l'épidémie s'était montrée "imprévisible" et qu'il fallait être "prudent sur les projections".