EN DIRECT - Coronavirus : le Nord en "vulnérabilité modérée", le port du masque recommandé y compris à l'extérieur

Masque obligatoire et stade quasi vide, la finale de la Coupe de France PSG-Saint Etienne se joue ce soir dans une drôle d'ambiance. 5.000 personnes vont assister au match depuis le stade de France, qui a une capacité de 81.000 places, et 5 remplacements sont autorisés au cours de la rencontre.

La ville brésilienne de Sao Paulo a décidé de reporter son carnaval prévu en février prochain. Si la nouvelle date n'a pas encore été fixée, le carnaval pourrait se tenir "à la fin mai ou au début de juillet" 2021, a indiqué le maire Bruno Covas. La ville de Rio de Janeiro réfléchit elle aussi à cette option. L'Etat de Sao Paulo est le plus touché par l'épidémie qui y a officiellement tué 20.894 personnes et en a contaminé 452.007 au total.

La mesure, effective dès samedi et pour deux semaines, a été décidée alors que le pays enregistre 280 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, trois fois plus qu'il y a deux semaines. A peine un mois après la levée du confinement, l'Espagne voit une explosion du nombre de contaminations. Dans le pays, l'épidémie a déjà fait 28.432 morts et infecté plus de 272.000 personnes.

Le gouvernement de la Catalogne a ordonné la fermeture des discothèques et des bars de nuit de cette région du nord-est de l'Espagne pour faire face à la hausse des cas de contamination. Un couvre-feu à minuit a également été instauré pour les établissements de jeux, les casinos, les bars et les restaurants.

Selon la Croix-Rouge, le bilan économique de l'épidémie pourrait déclencher de nouveaux déplacements de populations une fois les frontières rouvertes. "Nous observons de plus en plus, dans de nombreux pays, les effets secondaires de la pandémie sur les moyens de subsistance et la situation alimentaire", a notamment déclaré Jagan Chapagain, secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Cible des théories complotistes, l'accusant d'être à l'origine du Covid-19, Bill Gates leur a adressé un message sur CNN. "C'est une mauvaise combinaison entre les réseaux sociaux, la pandémie et des gens qui cherchent des explications simples", a estimé le milliardaire américain, avant d'assurer que sa fondation avait "donné plus d'argent que tout autre groupe pour acheter des vaccins afin de sauver des vies". 250 millions de dollars ont été versés par la Fondation Bill-et-Melinda-Gates à la recherche contre le virus.

Dans le pays le plus endeuillé avec 145.000 décès liés au Covid-19, plus de 70.000 nouveaux cas ont encore été dénombrés vendredi, ainsi que 1.150 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

"La récente résurgence de cas de Covid-19 dans certains pays après l'assouplissement des mesures de distanciation est certainement une cause d'inquiétude", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'organisation a appelé les pays européens à rester réactifs et à lever les restrictions "avec attention" voire à les réintroduire si besoin.

Face au tollé général - les prestigieuses universités de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology avaient immédiatement porté plainte - le gouvernement républicain avait finalement fait machine arrière.

DJ Whyne, présent lors d'une soirée organisée sur une péniche dimanche soir, a annoncé sur son compte Twitter souffrir des symptômes du coronavirus. "J'ai les symptômes de la Covid 19 et j'ai été en contact avec des personnes testées positives il y a peu. Le test PCR sera fait. Cependant ayant mixé samedi et dimanche dernier, j'incite toutes les personnes ayant eu un contact avec moi, à surveiller leur état de santé", précise-t-il dans deux tweets.

Dans une salle de cinéma, le masque devrait-il être obligatoire dans la salle ? Pour le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), interrogé par nos confrères du Parisien , l'autorisation de retirer son masque dans une salle de cinéma est "médicalement incohérente et déraisonnable" : "On sait que c'est dans les atmosphères intérieures, y compris ventilées, qu'on risque d'être contaminé, assure ce médecin. Une étude récente rapportait des cas de contaminations dans un restaurant chinois, où la climatisation avait joué un rôle d'aérosolisation. Dans les grandes salles de cinéma et si la fréquentation est faible, il y a peu de risques de contamination, même sans masques, mais ne pas obliger les spectateurs à se masquer, c'est prendre un gros risque, à l'heure où l'épidémie repart sur notre territoire."

L'étude conduite dans six pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Etats-Unis et Suède) montre cette tendance à la baisse par rapport au mois de juin. Le soutien au gouvernement recule aussi aux Etats-Unis, avec 44% de mécontents (au lieu de 40% mi-juin) ou au Japon où plus d'un sondé sur deux (51%, contre 50%) estime que les autorités gèrent mal la crise.

Jean Castex a annoncé ce vendredi que des tests obligatoires seraient menés "au plus tard le 1er août" pour les voyageurs en provenance de 16 pays. Une décision saluée par Philippe Juvin, professeur de médecine et chef du service des Urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, invité sur LCI. Avec un bémol, toutefois : "pourquoi la liste des pays est-elle beaucoup plus importante en Allemagne qu'en France ?" demande-t-il.

Il s'agit du bilan le plus élevé depuis le 31 mars, lorsque le pays a fait état de 125 nouveaux cas. C'est aussi la première fois que plus de 100 cas sont annoncés depuis le 1er avril.

"Il y a même beaucoup de différences entre certaines zones au sein même des Etats", ajoute-t-il, avec une situation préoccupante actuellement dans les campagnes, où le virus est arrivé plus tard et où les hôpitaux sont moins bien équipés que dans les capitales.

Deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus, le Brésil subit la pandémie de façon très disparate selon les régions, certaines touchées très tardivement, d'autres déjà en déconfinement, avec un chiffre national de décès quotidiens toujours très élevé (plus de 1.000).

En s'inscrivant dans la durée, l'épidémie a fait au moins 639.981 morts dans le monde au total. Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé avec 145.546 décès liés au Covid-19, plus de 70.000 nouveaux cas ont encore été dénombrés vendredi, ainsi que 1.157 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. En Europe, l'épidémie a tué 207.599 personnes pour plus de 3 millions de cas, selon un comptage de l'AFP.

Plus de 5 millions de nouveaux cas ont été officiellement déclarés depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers des cas détectés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, fin décembre.

La pandémie de Covid-19 continue de s'étendre, avec plus de 280.000 nouveaux cas quotidiens de contamination recensés jeudi et vendredi, deux chiffres records qui entraînent de nouvelles restrictions dans le monde.

"Il y a quelques jours, suivant le protocole de la Ligue au Qatar, j'ai été testé positif lors du dernier test au Covid-19", a déclaré le technicien de 40 ans. "Heureusement, je me sens bien, mais je serai placé en quarantaine jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre, a-t-il ensuite précisé. Quand les services de santé le permettront, je serai très heureux de retourner à ma vie quotidienne et au travail."

Tête vers le sol, les joueurs ont respecté cette minute symbolique en souvenir des victimes du Covid-19, apparu à Wuhan en Chine au tournant de l'année, et du personnel médical, lors du match de reprise entre le champion en titre Guangzhou Evergrande, entraîné par l'Italien Fabio Cannavaro, et le vainqueur de la Coupe nationale, Shanghai Shenhua.

"On a entendu hier (vendredi) les recommandations du Premier ministre mais on était déjà arrivés à Toulouse. On sait qu'on va va devoir redoubler de vigilance, faire très attention", indique par exemple à l'agence Jean-Louis T., qui fait le voyage avec sa femme et leur fils de 15 ans depuis la Normandie.

"Si on annulait nos vacances, on perdait l'argent de la location"... Plusieurs familles françaises se rendaient ce samedi en vacances en Catalogne, région espagnole en proie à un rebond de la pandémie de coronavirus, ignorant ainsi les recommandations gouvernementales, a constaté l'AFP.

"La circulation virale est en nette augmentation en France avec un R à 1,3", a prévenu la Direction générale de la Santé qui observe qu'"avec un nombre de cas journaliers supérieur à 1 000, nous sommes revenus à des niveaux comparables à ceux de la fin de la période du confinement". Ainsi, 1.130 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 24 heures, selon Santé publique France. C'est la deuxième hausse consécutive supérieure à 1 000 cas. " Nous avons ainsi effacé une bonne partie des progrès que nous avions accomplis dans les premières semaines du déconfinement" , déplore la DGS. "Il est plus que jamais nécessaire de retrouver une discipline collective : le télétravail, la réduction des expositions inutiles et surtout le test au moindre doute".

Le monde est loin d’en avoir fini avec la pandémie de Covid-19. Pour preuve, la direction générale de la santé déplore une "nette augmentation de la circulation du virus" en France. "Il est plus que jamais nécessaire de retrouver une discipline collective", réclame-t-elle.

A l'échelle mondiale, les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché, à la fois en nombre de morts et en nombre de cas. Mardi, 68.524 nouvelles infections ont été relevées en un seul jour, ce qui porte à plus de 3,89 millions le nombre total de cas positifs. Le dernier bilan établi par l’université Johns Hopkins fait état de 141.883 décès. Au point que Donald Trump a été obligé de changer de ton, reconnaissant pour la première fois que la pandémie prenait des proportions "inquiétantes" et a recommandé "à tout le monde de porter un masque quand la distanciation sociale n’est pas possible".