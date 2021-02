EN DIRECT - Covid-19 : à Dunkerque, la piste du reconfinement local sur la table

MESURES LOCALISEES





"On le voit bien à l'échelle de la France et de la planète que le territoires ne se comportent pas tous de la même façon à la circulation de la Covid", a insisté ce mardi sur LCI Valérie Beausert-Leick, présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Et de poursuivre: "je pense vraiment qu'il faut trouver des réponses territorialisées et circonstanciées à la diffusion de cette pandémie (...), on le voit bien à l'échelle du territoire, les mêmes mesures à l'échelle du territoire, ça ne tient pas".