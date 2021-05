EN DIRECT - "Si la population se relâche trop, il y a un risque de quatrième vague, même en été", prévient l'infectiologue Didier Pittet

"Suivant les conseils de Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), l'administration va imposer des restrictions sur les voyages depuis l'Inde", a indiqué la Maison Blanche. Cette décision entrera en vigueur le 4 mai.

Le pays de 212 millions d'habitants déplore 403.781 morts du virus, ce qui en fait le deuxième pays le plus touché dans le monde derrière les États-Unis.

2 595 nouvelles personnes ont succombé au Covid-19 ce vendredi au Brésil, portant le total pour le mois d'avril à 82.266. Ce chiffre constitue le deuxième record mensuel consécutif depuis le début de la pandémie, selon des chiffres du ministère de la Santé. Ce sont presque 20.000 décès supplémentaires par rapport à mars dernier (66.573 décès), auparavant mois le plus meurtrier.

Dès le samedi 1er mai, la vaccination va être élargie aux individus majeurs en situation d'obésité. Cela concerne plus de 2,3 millions de personnes, avec un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30.

Contacté par l'AFP, le maire de la commune, Jean-Pierre Le Bihan, a indiqué que "l'on n'entendait plus de son" samedi matin.

"Les gendarmes sont intervenus vers 01H00 du matin pour saisir le matériel d'une rave-party réunissant environ 300 personnes. Les personnes s'étaient regroupées à Saint-Brieuc et après un jeu du chat et de la souris avec les gendarmes s'étaient installées dans la soirée à Haut-Corlay", a-t-elle indiqué à la préfecture des Côtes-d'Armor.

Après un 1er mai 2020 sans "manifs" pour cause de Covid, 100.000 personnes sont attendues dans la rue dans toute la France.

Invité de LCI ce samedi, Bruno Mégarbane a affirmé que l'ouverture de la vaccination aux Français pourrait être encore plus rapide que prévu. "Je crois que fin mai, la vaccination sera ouverte à tous", a ainsi indiqué le chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière (Paris).

Après six mois d'état d'urgence sanitaire et un hiver meurtrier, le Portugal entame ce samedi la dernière étape d'un déconfinement graduel qui, pour l'heure, n'a pas provoqué un regain de l'épidémie de Covid-19. Vendredi soir, l'état d'urgence a été rétrogradé au niveau d'une "situation de calamité". Cela va permettre aux cafés, espaces culturels, commerces et restaurants d'élargir leurs horaires à partir de ce week-end. De premiers concerts-tests sont également à l'ordre du jour.

Selon une représentante de l'ONU a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences du Covid-19 sur la scolarité des jeunes filles dans le monde. "130 millions de filles n'étaient pas scolarisées avant la pandémie - et 20 millions de plus pourraient ne jamais retourner en classe une fois cette crise sanitaire terminée", prévient-elle. "Sous la pression économique, la plupart des pays à faible revenu ont réduit leurs dépenses d'éducation".

La préfecture de Paris a annoncé qu'une intervention des forces de l'ordre avait eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi après un appel pour tapage nocturne à Neuilly-Plaisance. Les policiers envoyés sur place ont découvert 40 personnes réunies à l’intérieur et ne respectant pas les gestes barrières.

Le gouvernement a annoncé une ouverture progressive de la vaccination aux plus jeunes dans les semaines à venir. L'occasion de s'interroger sur la politique vaccinale de nos voisins européens.

Le "syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique" (MIS-C ou PIMS) toucherait certains enfants et adolescents, des semaines après avoir contracté le Covid-19. LCI fait le point sur cette pathologie rare.

Le Covid-19 a désormais fait au moins 3.182.408 morts depuis le début de la pandémie. Les États-Unis demeurent le pays le plus touché avec 576.232 décès devant le Brésil (403.781), le Mexique (216.907), l'Inde (211.853) et le Royaume-Uni (127.517 morts).

Le Kenya a enregistré 2.724 décès imputés au Covid-19, dont quelque 570 au mois d'avril, le plus meurtrier depuis le début de la pandémie.

Le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé ce samedi l'assouplissement des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, notamment la réouverture prochaine des écoles (10 mai)et la levée de l'isolement de Nairobi. Le couvre-feu est désormais calqué sur celui du reste du pays, de 22H00 à 04H00. Les bars vont également pouvoir rouvrir et les activités sportives et offices religieux vont reprendre.

Les autorités de santé craignent également une contamination au variant indien et des analyses complémentaires sont en cours. "Concernant la suspicion de présence du variant indien, à ce stade, l’ARS de Normandie est en lien avec le CNR (Centre national de référence, ndlr) et attend pour la semaine prochaine les résultats des séquençages afin de confirmer les premières analyses effectuées par le GHH (Groupement hospitalier du Havre, ndlr) pour vérifier la nature précise du virus contracté et confirmer ou non la présence de ce variant", ajoute l'agence dans son communiqué.

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a annoncé samedi que seize marins d'un navire amarré au Havre avaient été testés positifs au Covid-19. "Les personnes concernées sont les marins d’un navire, où des cas positifs avaient été identifiés alors qu’ils étaient en mer. Tous les marins avaient alors été mis à l'isolement dès le 18 avril avant leur arrivée au Havre (cas positifs et contacts à risque)", indique-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes s'opposent à la mise en place du pass sanitaire en France. Ce samedi, les hashtags #NonAuPassDeLaHonte et #NonAuPassSanitaire deviennent viraux, sur Twitter notamment.

Gymnases, zoos et parcs d'attractions devaient notamment rouvrir leurs portes le 11 mai.

Ce samedi, l'Inde, confrontée à une vague épidémique d'une violence inouïe, a ouvert la vaccination contre le Covid-19 à tous les adultes. Toutefois, de nombreux États ont d'ores et déjà fait part de pénuries de doses, entravant sérieusement la montée en puissance de la campagne de vaccination dans le pays.

L'Inde a réceptionné ce samedi une cargaison russe de 150.000 vaccins Spoutnik. Selon le ministère indien des Affaires étrangères, cette arrivée devrait "augmenter la capacité" indienne de vaccination et accélérer les injections. "Des millions de doses" supplémentaires devraient aussi suivre dans les prochaines semaines et mois, annonce-t-il.

Les autorités locales ont annoncé la prolongation du confinement de New Delhi pour une semaine supplémentaire. Cette mesure intervient dans un contexte où l'Inde et sa capitale font face à une vague épidémique d'une extrême violence engendrant la saturation du système hospitalier. Outre une campagne de vaccination qui peine à décoller, les pénuries - d'oxygène, de lits, de brancards, de médicaments - se multiplient, rendant la situation particulièrement difficile.

PROLONGATION DU CONFINEMENT À NEW DELHI

"A partir du 19 mai des étapes successives vont nous conduire ensemble à définir un nouveau modèle de croissance et de prospérité", a espéré Emmanuel Macron samedi, lors de la traditionnelle cérémonie du muguet du 1er-Mai à l'Elysée.

Le jeune homme avait été vacciné le 8 mars et est décédé le 18 mars. Le pôle santé publique du parquet de Paris s'est saisi de trois enquêtes ouvertes à la suite de plaintes déposées par les familles de personnes décédées après avoir été vaccinées contre le Covid-19 avec l'AstraZeneca.

Ainsi, selon l'avocat, "le rapport d’autopsie ne dit pas que l’injection de l'AstraZeneca est la cause du décès. Mais il élimine un certain nombre de causes possibles et renforce l’hypothèse d’un lien de causalité entre l’injection de l'AstraZeneca et la survenance du décès".

"L'expertise indique que la cause du décès est une thrombose abdominale (...) au niveau de la rate avec des caillots très récents", a expliqué à l'AFP Me Etienne Boittin, avocat à Saint-Nazaire. Le rapport ne mentionne "aucune infection, virus, cancer ou tumeur, qui peuvent générer des thromboses".

Le rapport d'autopsie de l'étudiant en médecine de Nantes mort après avoir été vacciné avec le vaccin AstraZeneca "renforce l'hypothèse d'un lien de causalité" entre l'injection et le décès, selon l'avocat de la famille.

À noter que seuls six départements ont désormais un taux d'incidence supérieur à 400 cas pour 100.000 habitants, seuil au-delà duquel certaines réouvertures prévues à partir du 19 mai pourraient être remises en cause localement. Il s'agit de la Seine-Saint-Denis (460), du Val-de-Marne (450), du Val -d'Oise (440), des Bouches-du-Rhône (412), de la Seine-et-Marne (404), et de l'Essonne (403).

Ce samedi, près de 16 millions de Français ont reçu au moins une injection. Et pour augmenter la cadence, il va falloir optimiser les prises de rendez-vous et revoir l'organisation dans les centres.

Le ministre de l'Education nationale confirme au JDD que 60 millions d'autotests achetés par l'Etat seront livrés aux établissements scolaires et aux personnels de l'Education national en mai et juin. "La semaine prochaine pour les adultes;à partir du 10 mai pour les lycéens, qui pourront se tester une fois par semaine."

JEAN-MICHEL BLANQUER : "60 million d'autotests à l'école en mai et juin"

"Environ 35.000" enseignants et personnels de l'Education nationale de plus de 55 ans ont été vaccinés, annonce Jean-Michel Blanquer dans le JDD ce dimanche.

Quels ont été les effets du confinement sur les achats des Français ? Plus d'alcool et moins de papier toilette. Regardez la chronique de Camila Campusano sur LCI.

"A la suite du calendrier de déconfinement annoncé par l'exécutif, je demande au gouvernement de mettre en place un plan de réouverture des établissements de nuit, trop souvent oubliés pendant cette crise. On ne peut pas laisser au bord du chemin ces 42.000 professionnels du divertissement", indique l'élu dans un communiqué.

Alors que le plan de déconfinement présenté par le chef de l'Etat ne mentionne pas le sort des discothèques, le maire de la station touristique de La Baule (Loire-Atlantique) vole à leur secours. Franck Louvrier (LR), réclame une réouverture des boîtes de nuit le 30 juin, "au même titre que les bars et cafés".

NICOLAS DUPONT-AIGNAN : "ON CONFOND PRÉCAUTION ET ENFERMEMENT"

Face aux doses inutilisées, faute de candidats ou à cause de rendez-vous non honorés, les initiatives locales se multiplient, sur la Côte d'Azur, en Corse, à Marseille ou ailleurs, pour déroger aux seuils officiels de la campagne vaccinale. Pour en savoir plus, cliquez ici.

"La France est limitée par le nombre de doses qu'elle reçoit" et la "priorité" reste "de protéger ceux les plus à risque", a-t-il rappelé à l'émission d'Europe 1-Cnews-Les Echos.

"Le pays se trouve toujours sur un plateau élevé", souligne l'infectiologue suisse Didier Pittet dans Le Journal du Dimanche. "Du fait de ce haut plateau, il y a un risque de quatrième vague, même en été. Si la population se relâche trop, si le respect des mesures barrière chute, le rebond sera plus rapide".

Un premier envoi de concentrateurs d'oxygènes et de respirateurs en provenance du Royaume-Uni est arrivé mardi en Inde, et un deuxième lot du même type devait arriver vendredi. Au total, 495 concentrateurs d'oxygène et 200 respirateurs seront livrés par Londres, l'ancienne puissance coloniale.

"Il est important d'écouter très attentivement les autorités indiennes et de voir ce que nous leur donnons, ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent", a déclaré sur Sky News le chef de la diplomatie britannique.

A la question "Allez-vous vous faire vacciner", Nicolas Dupont-Aignan répond : "Pour l'instant, non."

DUPONT-AIGNAN VACCINÉ ? "POUR L'INSTANT, NON !"

"Le pays se trouve toujours sur un plateau élevé", souligne l'infectiologue suisse Didier Pittet dans Le Journal du Dimanche. "Du fait de ce haut plateau, il y a un risque de quatrième vague, même en été. Si la population se relâche trop, si le respect des mesures barrière chute, le rebond sera plus rapide".

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.