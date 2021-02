EN DIRECT - Départs en vacances et couvre-feu : les contrôles s'intensifient

MACRON SALUE L'APPROCHE EUROPEENNE SUR LES VACCINS





"L'Europe est l'endroit du monde où on a acheté le plus de vaccins, sécurisé le plus de doses et où on produit sur un même espace le plus de vaccins ensemble. Je soutiens totalement l'approche européenne que nous avons eu parce qu'on ne doit pas vacciner un pays plutôt qu'un autre. Que dirions-nous aujourd'hui si la France et l'Allemagne étaient en compétition sur les vaccins, chacun à acheter ou à produire ? Ce serait une scène de désordre. Ce serait contre-productif économiquement et surtout sanitairement", a déclaré Emmanuel Macron en marge d'un sommet franco-allemande avec Angela Merkel.