EN DIRECT - Covid-19 : des mesures de restriction plus sévères pour endiguer l'épidémie ?

PLUS D'UN MILLION DE DOSES DE VACCIN ADMINISTRÉES DANS L'UE





Plus d'un million d'habitants de l'Union européenne ont reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, les Danois, les Allemands et les Italiens faisant la course en tête, selon un bilan établi mercredi par l'AFP.





Depuis le début de la campagne de vaccination européenne fin décembre, au moins 1,1 million de personnes, soit environ 0,2% de la population de l'Union, ont reçu une dose du vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech, le seul actuellement administré dans l'UE. Un deuxième vaccin, celui de l'américain Moderna, a été autorisé par Bruxelles ce mercredi.





En comparaison, les Etats-Unis ont administré des doses à plus de 4,84 millions de personnes (1,5% de leur population), la Chine à plus de 4,5 millions de personnes (0,3%, au 31 décembre), Israël à 1,49 millions de personnes (17,2%) et le Royaume-Uni à plus de 1,3 million de personnes (1,9%). Tous ces pays ont démarré leur campagne avant l'Union européenne.