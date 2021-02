EN DIRECT - Des mesures sanitaires plus strictes attendues à Nice : les pistes à l'étude

COMMENT EXPLIQUER L'ACCÉLÉRATION ÉPIDÉMIQUE À NICE





Interrogée par LCI, la député Marine Brenier (LR) a fait le point sur la situation sanitaire à Nice.





"Le taux d'incidence est extrêmement élevé à Nice (751 sur la commune et certains quartiers ont dépassé les 1000). C'est essentiellement le variant britannique qui prend le pas sur le virus traditionnel dans la métropole niçoise. La Grande-Bretagne a réussi à juguler la poussée épidémique grâce au confinement et à une vaccination massive. Il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans les restrictions si on veut faire face à l'urgence de la situation".









"Pendant les vacances de Noël, beaucoup de personnes, et notamment des touristes, sont venues dans la région. On pense très sincèrement que le confinement peut fonctionner s'il est couplé à la vaccination. Mais il faut aussi être aussi volontariste sur la question des fermetures des frontières pour éviter un afflux touristique sur Nice".