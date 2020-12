EN DIRECT - Covid-19 : 11.533 nouveaux cas et 150 décès recensés en France ces dernières 24 heures

DÉPISTAGE MASSIF AU HAVRE





À partir de lundi, Le Havre se lance dans une opération pilote de dépistage massif. Un processus détaillé ce dimanche dans le JDD par le maire de la ville et ancien Premier ministre Édouard Philippe. "L'idée est de proposer aux 270.000 habitants des 54 communes de la communauté urbaine du Havre de venir se faire tester, sans rendez-vous et gratuitement, avec un résultat dans la demi-heure", explique-t-il.





"Pour parvenir à accueillir le plus de monde possible, nous avons organisé avec les services de l'État une mobilisation assez exceptionnelle, sur plus de 50 sites : dans les pharmacies, les laboratoires et cabinets médicaux, bien sûr, mais aussi dans 20 centres conçus pour accueillir plus de 500 personnes par jour, et même 1000 pour certains", précise-t-il, ajoutant qu'il s'agira "de tests antigéniques pour l'essentiel. Deux centres sur les 20 feront des tests PCR."





"Si on testait 50% de la population, je serais le plus heureux des hommes !", reconnaît l'ancien chef de l'exécutif. "Nous serons sans doute en dessous, mais si nous parvenons à dépister un nombre significatif de personnes, nous découvrirons forcément des cas asymptomatiques, des gens positifs alors qu'ils ne le savaient pas. Et, ainsi, on évitera des transmissions, on pourra casser une chaîne de contamination. Ça n'a pas de prix, surtout à l'approche de Noël."