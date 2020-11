EN DIRECT - Covid-19 en France : plus de 400 décès à l'hôpital en 24h et environ 4.000 cas confirmés

QUAND LE COVID AUGMENTE LE TEMPS D'ÉCRAN





Comme au printemps, le confinement a fait grimper en novembre le temps passé par les Français devant la télévision, selon le baromètre mensuel de Médiamétrie publié ce lundi. La durée d'écoute globale de la télévision, qui prend en compte le visionnage sur tous les écrans (téléphone, ordinateur...), en rattrapage et hors domicile, s'est établie à 4 heures et 23 minutes en novembre, soit 29 minutes de plus qu'un an plus tôt.





Lors du premier confinement, plus strict et inédit, cette durée passée devant les chaines de télévision avait encore plus grimpé pour atteindre 4 heures et 40 minutes, à contre-courant de la baisse observée depuis plusieurs années.