EN DIRECT - Coronavirus : le conseil scientifique préconise une durée de confinement d'"au moins 6 semaines"

L'AVERTISSEMENT DE TRUMP SUR UN CONFINEMENT PROLONGÉ





Le président américain Donald Trump prévient qu'un confinement prolongé pourrait "détruire" le pays. "On peut détruire un pays en le fermant de cette façon", a-t-il expliqué ce mardi sur Fox News, indiquant qu'il réévaluerait la semaine prochaine les effets de la période de confinement recommandé de 15 jours par les experts de la Santé.





Il a estimé qu'une "grave récession" pourrait faire plus de victimes que le coronavirus aux États-Unis, exprimant le souhait que l'activité économique puisse reprendre rapidement. "On peut perdre un certain nombre de personnes à cause de la grippe. Mais on risque de perdre plus de personnes en plongeant le pays dans une récession grave ou une dépression", a-t-il ajouté, évoquant la possibilité de "milliers de suicides". "Il faut retourner au travail, beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent", a-t-il affirmé lors de son intervention.





Le milliardaire a fait savoir qu'il "adorerait" lever les restrictions d'ici le 12 avril, pour Pâques.