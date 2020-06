EN DIRECT - La chute du PIB attendue à -17% au deuxième trimestre, contre -20% initialement anticipée

Depuis le comptage réalisé la veille à 19h, 3851 nouveaux décès et 114.921 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les États-Unis avec 671 nouveaux morts, le Brésil (627) et le Mexique (439).

La pandémie du Covid-19 a fait au moins 438.250 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce mardi à 19h. Plus de 8.090.290 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.698.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Selon le bilan de mardi, le pays de 18 millions d'habitants a enregistré 5013 nouvelles contaminations et 21 décès supplémentaires au cours des dernières 24h. Le total de contaminations s'élève à 215.861 et de décès à 3383 depuis l'apparition du premier cas le 3 mars.

"C'est le premier traitement avéré qui réduit la mortalité chez les patients atteints par le Covid-19 sous assistance d'oxygène ou de respirateur", a commenté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. "C'est une bonne nouvelle et je félicite le gouvernement britannique, l'université d'Oxford et les nombreux hôpitaux et patients au Royaume-Uni qui ont contribué à cette percée scientifique qui sauve des vies", a-t-il ajouté.

"La fédération américaine de tennis (USTA) prendra des précautions extraordinaires pour protéger les joueurs et le personnel, y compris des tests solides, un nettoyage accru des lieux, un espace supplémentaire réservé aux vestiaires, un logement et un transport dédiés", a-t-il justifié.

Après une interruption forcée de plus de quatre mois à cause du coronavirus, le tennis mondial reprendra ses droits à New York, du 31 août au 13 septembre, avec l'US Open, sans spectateurs.

La ville a porté à plus de 90.000 par jour sa capacité de dépistage. Elle a appelé mardi soir ses habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de Pékin, et ordonné à nouveau la fermeture des écoles et collèges. Une trentaine de zones résidentielles, sur les milliers que compte la capitale, ont été placées en quarantaine.

Pékin a exhorté mardi ses 21 millions d'habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de la ville et ordonné une nouvelle fermeture des écoles après un rebond des cas de Covid-19 dans la capitale chinoise.

Les deux aéroports de Pékin ont annulé mercredi plus d'un millier de vols, soit 70% de ceux initialement prévus, après un rebond des cas de Covid-19 dans la capitale chinoise, ont annoncé les médias officiels, le Quotidien du Peuple et le China Daily.

Cette hausse soudaine est partiellement due à la révision des chiffres à Bombay, ville la plus touchée par l'épidémie, qui a ajouté 832 morts au bilan quotidien en raison de "failles" dans le comptage des victimes. La capitale New Delhi, où la situation sanitaire se dégrade, a pour sa part enregistré 400 décès en un jour.

Le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis en termes d'infections et de décès, compte désormais 923.000 cas de nouveau coronavirus pour 45.241 morts. Des épidémiologistes estiment que les chiffres pourraient être bien plus élevés en réalité, la population ayant encore peu de tests à sa disposition.

Les constructeurs français n'ont eux aussi, pas pu faire mieux que la moyenne le mois dernier. Les livraisons du groupe Renault (avec Dacia, Lada et Alpine) ont baissé de 52,5% et celles de PSA (Peugeot, Citroën, Opel Vauxhall, DS) de 56,4%, a annoncé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) dans un communiqué.

Sur l'ouverture des frontières, une "uniformisation des calendrier" est actuellement en cours au niveau de l'Union Européenne, explique le secrétaire d'Etat aux Transports. "En zone intra Schengen, la circulation est rétablie : on peut circuler librement en Europe actuellement", ajoute M. Djebbari. "A partir de début juillet, on va ouvrir les lignes internationales, les décisions sont en cours". D'ici là, les mêmes mesures s'appliquent à toute l'Europe : les déplacements ne sont autorisés que pour motifs impérieux.

L'Espagne continue d'avoir un des bilans les plus graves au monde, avec plus de 27.000 morts du covid-19. Le gouvernement espagnol avait décrété le 26 mai dix jours de deuil national en mémoire des victimes de la pandémie, le plus long deuil depuis le rétablissement de la démocratie espagnole en 1977 après la dictature de Francisco Franco.

La Cnil, gendarme français des données personnelles, alerte sur le recours en masse aux caméras intelligentes dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Destinées à mesurer la température, à vérifier le port du masque, ou à s'assurer du respect de la distanciation sociale, "leur développement incontrôlé présente le risque de créer un phénomène d’accoutumance et de banalisation de technologies intrusives, et d’engendrer une surveillance accrue, susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique", a expliqué la Commission.

Les pompiers de Paris annoncent l'annulation des bals prévus les 13 et 14 juillet à Paris et dans les départements 92, 93 et 94.

Les responsables du vaste essai clinique britannique Recovery ont annoncé mardi que ce médicament réduisait les décès d'un tiers chez les patients placés sous ventilation artificielle, et d'un cinquième chez des patients moins gravement atteints, sous oxygène mais non intubés.

"La dexaméthasone fait partie de la famille des corticoïdes. (...) En France, on a très rapidement donné très tôt les corticoïdes chez des patients qui avaient la Covid-19 parce que ça diminue l'inflammation au niveau des poumons", a déclaré sur la radio France Inter la cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP). "On sait que c'est un traitement qui marche, on l'a utilisé à grande échelle", a-t-elle ajouté.

"Les départements de Guyane et de Mayotte présentent à ce jour des situations sanitaires plus dégradées, qui pourraient nécessiter l'édiction de mesures administratives plus contraignantes après le 10 juillet", indique cet amendement au projet de loi de sortie de l'état d'urgence en France.

Plus de 100 nouveaux décès sont enregistrés en Iran depuis quatre jours consécutifs, selon les autorités. "L'organisation de rassemblements, comme des mariages et des funérailles, est l'une des raisons principales de l'augmentation des infections au nouveau coronavirus dans les provinces rouges", le plus haut niveau de risque selon le code couleur adopté par Téhéran, a déclaré le vice-ministre de la Santé, Iraj Harirchi.

Des équipes du CNRS et du CHU de Montpellier ont mis au point un test salivaire. Plus rapide et plus simple que la méthode par prélèvement nasal, il sera disponible dans l'Hexagone d'ici quelques jours.

Israël craint l'arrivée d'une seconde vague épidémique, à la suite de nouveaux cas positifs au Covid-19, selon le Jerusalem Post . Ces derniers jours, plus d'une centaine d'écoles ont fermé leurs portes, après que 627 élèves et enseignants ont été testés positifs. Selon le ministère de la Santé, 690 personnels médicaux sont en quarantaine dans tout le pays.Les autorités sanitaires disent constater "une corrélation directe entre l'ouverture de l'économie et l'augmentation de la morbidité".

Deux cas positifs au Covid-19 ont été détectés dans deux écoles des 3e et 14e arrondissements de Marseille, a appris France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur . Les agents et enseignants se font actuellement dépister. L'une des écoles a pu rouvrir tandis que l'autre est en cours de désinfection.

Le circuit professionnel messieurs de tennis (ATP) reprendra le 14 août à Washington et le circuit professionnel féminin (WTA) le 3 août à Palerme. Reprise plus tardive pour Roland-Garros, qui se tiendra du 27 septembre au 11 octobre, selon le nouveau calendrier officialisé par l'ATP.

Le Sénat actera formellement le 30 juin la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire, demandée par son président Gérard Larcher (LR), tandis que celle à l'Assemblée nationale a entamé ses premières auditions mardi. Mise en place pour six mois, la commission au Sénat aura un format élargi à 36 membres et entamera ses auditions dès juillet. Le président de la commission des Affaires sociales Alain Milon (LR) est pressenti pour sa présidence.

Petrozavodsk, dans le nord-ouest de la Russie, est devenue la dernière ville en date à annuler la parade militaire du 24 juin commémorant la victoire soviétique sur les nazis, invoquant les risques de contamination au Covid-19. Le président Vladimir Poutine avait annoncé fin mai que le pic de l'épidémie étant "passé", le défilé aurait lieu le 24 juin. Depuis, au moins seize villes et six régions russes ont annoncé qu'elles n'organiseraient pas d’événements, malgré les assurances du Kremlin sur la situation épidémiologique du pays.

Si en France, l'épidémie recule et le nombre de personnes en réanimation ne cesse de baisser, elle a fait plus de 425.000 morts dans le monde depuis que la Chine a fait état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP. Au total, 425.282 décès (pour 7.632.517 cas déclarés), ont été recensés dans le monde. L'Europe est la région ayant enregistré le plus de morts (186.843 pour 2.363.538 cas), mais c'est désormais en Amérique latine - et en premier lieu le Brésil - que l'épidémie progresse le plus rapidement, avec un total de 76.343 morts pour 1.569.938 cas.

Le déconfinement suit son cours alors qu'Emmanuel Macron doit évoquer dimanche (20h), à l'occasion d'une nouvelle allocution, les perspectives qui nous attendent. Les frontières rouvrent. La France "procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet", et lèvera à compter du lundi 15 juin ses restrictions avec la plupart des pays membres de l'UE.