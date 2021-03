EN DIRECT - Covid-19 : première visite d'Emmanuel Macron dans un centre de vaccination lundi

E. CIOTTI DOUTE DE L'EFFICACITÉ DU CONFINEMENT LOCAL





"On est toujours dans ce 'en même temps' sanitaire qui nous paralyse", juge Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, sur LCI. Le département est soumis à des mesures plus strictes depuis cette semaine, avec un confinement partiel mis en place ce week-end et le suivant, pour freiner la circulation du virus sur le territoire. "Est-ce que ce confinement local le week-end est suffisant ? J'en doute", avance l'élu, pour qui "le pari du président de la République de ne pas confiner est hasardeux".

"Ce qui nous sortira de ce calvaire, c'est la stratégie zéro Covid", estime encore Eric Ciotti, en référence à la méthode instaurée dans plusieurs pays d'Asie et d'Occitanie comme la Nouvelle-Zélande. Celle-ci vise à réduire à zéro les contaminations à coups de confinements stricts et localisés et de dépistage massif.