EN DIRECT - Vaccin anti-Covid : lors de ses voeux, Macron promet de "ne pas laisser une lenteur injustifiée s'installer"

NOUVEL AN SOUS COUVRE-FEU A NEW DELHI





Les autorités indiennes ont imposé un couvre-feu nocturne à New Delhi et plusieurs des principales villes du pays, à l'occasion de la soirée du Nouvel An, dans le cadre de leurs efforts visant à empêcher la propagation de l'épidémie. Dans la capitale indienne, le couvre-feu sera donc de rigueur de 23h à 6h du matin pendant deux jours avec une interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes.





D'ordinaire, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent dans le centre de New Delhi, qui compte plus de vingt millions d'habitants, pour accueillir la nouvelle année. Les autorités avaient déjà imposé un couvre-feu nocturne jusqu'au 5 janvier dans plusieurs autres villes, dont la capitale financière, Bombay, et dans l'Etat du Karnataka où Bangalore est le siège de la high tech indienne.