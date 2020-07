EN DIRECT - Coronavirus : "sur 400.000 tests par semaine, le nombre de cas positifs est faible", selon Jean Castex

ETATS-UNIS





Près d'un Américain sur six n'a pas pu payer son loyer en juin à cause de la crise du Covid-19, et près d'un sur trois est inquiet pour l'échéance de juillet, selon des données du Bureau du recensement. Un peu plus de 16% des personnes interrogées ont déclaré n'avoir pas pu payer leur loyer en juin, et 30,6% se disent peu ou pas confiantes quant à leur capacité à payer celui de juillet, selon une enquête menée auprès de 73,8 millions de personnes entre le 2 et le 7 juillet.