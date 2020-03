EN DIRECT - Coronavirus : la France au stade 3, les lieux publics "non indispensables" fermés dès minuit

DÉFILÉ ANNULÉ À SÉVILLE





Le défilé de Pâques à Séville a été annulé à cause du coronavirus, fait savoir le maire de la ville. "C'est la décision la plus difficile que j'ai prise en tant que maire au cours de ces cinq années", a écrit Juan Espadas Cejas sur Twitter. Et pour cause, cette fête annuelle, connue sous le nom de Semana Santa de Sevilla, est l'un des festivals les plus fréquentés de la ville.

Une décision qui intervient après que le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré l'état d'urgence pendant 15 jours.