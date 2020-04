EN DIRECT - Coronavirus : la barre des 1000 décès dépassée dans la région Grand Est

Christophe Castaner annonce que 5,8 millions de contrôles ont été réalisés et 359.000 PV pour non-respect du confinement dressés dans les 15 premiers jours du confinement. Cependant, le ministre de l'Intérieur a tenu à rappeler que l'objectif de ces contrôles est de "protéger les Français" et "garantir le confinement".

Le message de Christophe Castaner sur LCI est très clair: "On ne part pas en vacances pendant la période de confinement." "Je demande à celles et ceux qui envisageaient de se déplacer pour les vacances de se rendre compte qu'à la fois, ils s'exposent et exposent leurs proches. Et puis, il exposera aussi le territoire ou il se rendra." Au delà de donner des consignes à la population, le ministre de l'Intérieur annonce en avoir également donné aux préfets des zones touristiques "de vérifier les niveaux de location" des villes. Ce week-end, et dès vendredi, des "contrôles très stricts auront lieu au départ des grandes villes."

Alors que le confinement aggrave les violences intrafamiliales, Christophe Castaner a rappelé que les victimes pouvaient désormais un message. Car il "refuse que le confinement soit signe d'impunité", comme il l'a rappelé sur LCI, le ministre de l'Intérieur explique que le "partenariat" avec le 114 - habituellement réservé aux personnes sourdes et malentendantes - doit permettre à tout le monde de "donner l'alerte". Exemple : "Pour une femme qui ne peut pas téléphoner, qui n'a pas forcément accès à internet et qui est enfermée à son domicile avec le conjoint violent."

Selon le triste décompte de l'AFP, le coronavirus a fait plus de 30.000 morts en Europe, dont plus des deux tiers en Italie et en Espagne.

La Russie a envoyé un avion chargé d'aide humanitaire aux Etats-Unis, frappés de plein fouet par la pandémie. A son bord, "des masques médicaux et de l'équipement médical", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cette aide a été évoquée lors d'un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

En France, Clive Lamming rappelle que la Société française de secours aux blessés militaires avait fait sensation à l'exposition universelle de Vienne en 1873 en présentant un train sanitaire modèle. Ces transports, composés d'une voiture pour les médecins, d'une pharmacie et de trois "wagons-ambulances" seront construits seize ans plus tard en France sur ce modèle.

Comment ont été choisis les malades transférés de l'Île-de-France à la Bretagne ? Jean-Paul Mira, le chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin, nous explique que ce sont des patients "stables" qui n'ont pas d'autres "problèmes par ailleurs", qui ont été sélectionnés. "Endormis, sous sédation, intubés et ventilés sous contrôle d'un respirateur", leur état est cependant "extrêmement fragile". Quant aux familles ? Si ces transferts sont "très difficiles à vivre" pour elles, leur accord a évidemment été demandé. "Les familles comprennent très, très bien, qu'on vit une crise unique et que nous avons besoin de places à Paris."

Les Bourses européennes chutent à nouveau, plombées par de mauvaises nouvelles sur le front économique et sanitaire. La Bourse de Londres a ouvert en forte baisse (-4,16%). Paris et Francfort (3,10%) n'ont guère fait mieux (-3,10%).

Un TGV médicalisé, parti il y a quelques minutes de la gare d'Austerlitz, est en train d'amener 12 patients franciliens vers le CHU de Rennes, selon un communiqué de l'ARS Bretagne. Le reste des 24 patients, transportés dans un second train, seront répartis entre le Centre hospitalier de Saint-Brieuc (8), le CHU (10) et l’Hôpital d’Instruction des Armées (6) de Brest, précise l'Agence régionale de Santé.

Plus de 9 Français sur 10 (93%) pensent que le confinement durera plus d'un mois, et s'étendra au-delà du 15 avril, selon un sondage Elabe-Berger Levrault. D'après cette étude, détaillée ici sur Twitter, l'inquiétude vis-à-vis de la propagation du Coronavirus s'intensifie également, notamment chez les Français les plus âgés. Un "moral qui se dégrade assez nettement", souligne l'institut, puisque le taux de personnes se disant "très inquiètes" progresse de 6 points en une semaine.

Les autorités ont annoncé mercredi 138 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte à plus de 3.000 morts le bilan officiel de la pandémie en Iran, un des pays les plus touchés par la maladie du Covid-19.

Le mis en cause, un jeune homme "très connu des services de la police et de la justice" a commis "huit violations du confinement" – il a été contrôlé sans document justificatif – entre le 25 et le 30 mars

"Nous sommes envoyés à la mort les mains nues" : la colère face au manque de protection des soignants gronde en Roumanie, l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, où le nouveau coronavirus frappe de plein fouet médecins et infirmiers.

Après l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg, c'est au tour de l'Autriche de prendre en charge des Français contaminés par le Covid-19. Trois patients hospitalisés en soins intensifs dans la région Grand Est vont ainsi être transférés, a appris l'AFP. Une première pour un pays non-frontalier. Ils seront accueillis dans un établissement de santé de la ville de Salzbourg, selon le gouvernement autrichien et les autorités françaises qui n'ont pas précisé la date du transfert.

Les cinq festivals culturels d'Édimbourg n'auront pas lieu en août, font savoir les organisateurs. Ce qui signifie que le Festival international d'Édimbourg et le Fringe n'auront pas lieu pour la première fois depuis plus de 70 ans.

En pleine pandémie, et alors que l'exécutif est toujours à la manœuvre dans la lutte contre le Covid-19, il va d'ores et déjà devoir s'expliquer sur ses choix et ses éventuels manquements. Alors quelles sont les attributions de cette mission qui s'ouvre ce mercredi? Sur quoi peut-elle déboucher ? On vous explique.

Pour rappel, ce fonds de solidarité prévoit cette compensation pour les très petites entreprises et indépendants réalisant moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires et employant moins de dix salariés. Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir perdu 50% de leur chiffre d'affaires du mois de mars par rapport au mois de mars de 2019, et ainsi de suite pour le mois suivant.

Le fabricant des cigarettes Lucky Strike et Dunhill annonce qu'une de ses filiales travaille sur un potentiel vaccin en utilisant des feuilles de tabac. En phase de test "pré-clinique", il n'a donc pas été expérimenté sur l'homme. "Nous pensons avoir réalisé une avancée importante avec notre plateforme technologique de feuilles de tabac et nous sommes prêts à travailler avec les gouvernements et toutes les parties prenantes pour aider à gagner la guerre contre le Covid-19", a déclaré le directeur de la recherche scientifique de British American Tobacco (BAT). Si son efficacité se confirmait, le cigarettier affirme être en mesure de produire entre 1 et 3 millions de doses par semaine dès le mois de juin avec l'aide de partenaires et des gouvernements.

Confinés. Les Français entament leur 3e semaine de confinement, cette période au cours de laquelle ils ont appris - et apprennent encore - à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, doivent apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Le dernier bilan faisait état de 2.606 personnes "depuis le 1er mars".

Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (près de 11.000 morts), en Espagne (plus de 7000), et on se demande quand la vague, le "tsunami", va déferler et à quelle hauteur elle va monter. Elle est passée sur le Grand Est, l'Ile-de-France a de l'eau jusqu'au cou, et on suit sa progression, au quotidien.