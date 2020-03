EN DIRECT - Coronavirus : la SNCF annonce des annulations et reports sans frais jusqu'au 30 avril

SIX CAS CONFIRMÉS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE





L'Agence régionale de Santé (ARS) d'Ile-de-France annonce ce dimanche que le six cas de contamination sont désormais avérés à l'Assemblée nationale. Il s'agit de quatre députés et deux agents du palais Bourbon. "Les enquêtes sanitaires sont en cours et des mesures de gestion ont été prises par les services de l’Assemblée pour limiter une éventuelle diffusion du virus", précise l'ARS. "Tous les cas confirmés sont en situation d’isolement et ont été contactés pour préciser les chaînes de contamination et identifier les différents cas contacts."