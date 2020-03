EN DIRECT - Coronavirus : "Il ne faut pas avoir peur d'appeler le 15", assure le directeur médical du Samu de Paris

BILAN GLOBAL





La pandémie de coronavirus a fait au moins 33.244 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès ces 24 dernières heures sont l'Espagne avec 838 nouveaux morts, l'Italie (756) et les Etats-Unis (460).





Plus de 697.750 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 137.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.





L'Europe totalise 23.864 décès pour 382.943 cas, l'Asie 3.792 décès (105.573 cas), le Moyen-Orient 2.727 décès (47.310 cas), les Etats-Unis et le Canada 2.414 décès (138.880 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 287 décès (13.939 cas), l'Afrique 142 décès (4.569 cas), et l'Océanie 18 décès (4.537 cas).