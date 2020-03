EN DIRECT - Coronavirus : "l'amende forfaitaire passera à 135 euros à partir de demain", annonce Edouard Philippe

POINT





Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon fait le point sur la situation de la pandémie, depuis un Facebook live.





A l'international, on recense 190 000 cas contaminés, et 80 000 guéris. "L'essentiel des cas est désormais hors de Chine", avec 109 000 cas hors de Chine, contre 81 000 cas en Chine. 155 pays sont désormais touchés par le Covid-19.





Il y a aujourd'hui plus de 65 000 cas et plus de 3 000 morts en Europe, épicentre de la pandémie. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont les pays européens les plus touchés.