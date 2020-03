EN DIRECT - Coronavirus : un premier cas confirmé à Marseille

POINT DE LA DGS DE CE LUNDI 2 MARS





Comment a été décidé le seuil de 5000 personnes, entraînant l'annulation automatique des événements ? "En France nous avons un seuil assez classique de grands événements situé à 5000 personnes. C'est à partir de ce seuil qu'il y a une déclaration au préfet, d'accord des autoriés. Nous avons décrétés que c'était un seuil raisonnable car il est déclaré, en-dessous il n'y a pas de déclaration. Ca nous paraissait raisonnable pour éviter les trop grands rassemblements et ne pas gêner la vie de certains territoires", a répondu Jérôme Salomon.





Pourquoi avoir annulé le marathon de Paris, et pas les matches de Ligue 1 ? "C'est une réponse assez rationnelle, scientifique. Ce n'est pas une question de confiné ou pas confiné, c'est une question de proximité. Pour ceux qui font le marathon, vous êtes dans un sas de départ où vous êtes extrêmement serrés, et c'est pareil à l'arrivée. (...) Vous êtes serrés très longtemps dans le sas de départ, et il y a des personnes qui viennent de beaucoup d'endroits différents. (...) A l'inverse dans un match de foot, mais ça peut changer, on tient compte de l'origine des spectateurs, de la possibilité ou non d'avoir des mouvements de foule ou des proximité entre les personnes, ce qui n'est en général pas le cas dans un match. Les gens sont assis dans un endroit où il n'y a pas de grande proximité."