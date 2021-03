EN DIRECT - AstraZeneca : l'Agence européenne des médicaments fait état d'allergies sévères

DURÉE DE SÉJOUR EN RÉANIMATION





Alors que le nombre de patients en réanimation ne cesse de grimper en Île-de-France, le temps moyen passé dans ce type de service s'est allongé : 11 jours contre 5 auparavant. "En réanimation on ne se retrouve plus qu'avec des patients qui sont intubés et sous ventilation artificielle, et donc la durée de séjour est plus longue. Quand on arrive à passer à de la ventilation non-invasive ou de l'oxygénothérapie à haut débit, la durée de séjour est plus courte. Mais ces patients là, on ne les prend quasiment plus en réanimation car on n'a plus la place", explique sur LCI Jean-Michel Constantin, chef du service réanimation à la Pitié-Salpêtrière..