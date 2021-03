EN DIRECT - Vaccin anti-Covid : l'UE doit recevoir 100 millions de doses par mois au deuxième trimestre

DOMINIQUE LE GULUDEC (HAS) : "ON ASSISTE À UNE VRAIE ACCÉLÉRATION DE LA CAMPAGNE ET C'EST TANT MIEUX"

Sur le plateau de LCI, Jean-Michel Aphatie a reçu la présidente du collège de la Haute Autorité de Santé Dominique Le Guludec ce lundi. Elle s'est exprimée sur la crise sanitaire et sur la campagne de vaccination massive qui a été lancée ce week-end : "On assiste à une vraie accélération de la campagne et c'est tant mieux", explique Dominique Le Guludec.